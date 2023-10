Lombardia: Massardi (Lega), da Regione 9,8 milioni per sviluppo Valli Prealpine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata dalla Giunta di Regione Lombardia la delibera che stanzia ulteriori 9,8 milioni di euro destinati alle nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine. In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, presidente della Commissione "Agricoltura, montagna e foreste" di Regione Lombardia. "Bene questo nuovo incremento che potenzia la dotazione finanziaria per i territori prealpini lombardi assegnando oltre 14,2 milioni di euro complessivi. Soldi che saranno distribuiti ai territori, in base alla graduatoria delle domande ammesse per lo sviluppo delle Valli Prealpine, per sostenere le politiche volte a contrastare lo spopolamento". "In particolare, prosegue Massardi, le risorse stanziate garantiranno l'attuazione di particolari strategie tra le quali: l'incremento della fruibilità e dell'accessibilità del sistema dei percorsi ciclopedonali dell'Alta Valcamonica' e del 'Parco delle Dolomiti camune'. Fondi importanti per una montagna sempre più connessa e attrattiva per la qualità di vita dei nostri cittadini e per un turismo sempre più sostenibile" conclude Massardi. (Com)