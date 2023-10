Terrrosimo: De Croo, lavorare con Ue a contrasto minaccia, focus su immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta al terrorismo c'è bisogno di lavorare insieme in modo coordinato. "Abbiamo bisogno di un'azione europea profonda per lavorare sulla cause profonde" che hanno portato all'attacco terroristico di Bruxelles. A dirlo il primo ministro belga, Alexander De Croo, intervenuto in una conferenza stampa a Bruxelles assieme all'omologo svedese Ulf Kristersson e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "È una lotta per la libertà e per la sostanza della democrazia. È una lotta per il rispetto tra gli esseri umani, il rispetto per il fatto che possiamo avere idee diverse, che possiamo discutere delle nostre idee, ma questo non può mai portare alla violenza, e sicuramente non può mai portare alla violenza che abbiamo visto", ha detto De Croo. "Questa lotta non è facile, lo abbiamo visto negli ultimi anni. Ma è una lotta che dobbiamo vincere e, voglio essere chiaro, è una lotta che vinceremo e che vinceremo insieme", ha aggiunto il premier belga. (segue) (Beb)