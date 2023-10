Terrrosimo: De Croo, lavorare con Ue a contrasto minaccia, focus su immigrazione irregolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso di questo attacco terroristico, non possiamo non guardare al fatto che la persona che lo ha commesso sia una persona proveniente da immigrazione clandestina. È un aspetto che dobbiamo affrontare e che possiamo affrontare solo se lo facciamo in modo coordinato. Per me ci sono due dimensioni che dobbiamo affrontare: la prima è una migliore protezione delle nostre frontiere esterne. In secondo luogo, e direi altrettanto importante, è una politica di rimpatrio più risoluta e coordinata per le persone che terminano le procedure di migrazione", ha proseguito De Croo. Il premier belga ha poi garantito che il suo impegno e quello del governo sarà incentrato in questa direzione, nonché sulla necessità di raggiungere l'accordo sul Patto europeo per la migrazione e l'asilo nel corso della prossima presidenza del Consiglio dell'Ue, che sarà guidata proprio dal Belgio. (Beb)