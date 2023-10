Germania: ferme da due anni indagini su sottrazione munizioni forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ferme da due anni le indagini sulla sottrazione non autorizzata di munizioni da parte di effettivi del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk). È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, evidenziando come la vicenda risalente al 2021 scosse fino ai vertici il ministero della Difesa di Berlino, allora guidato da Annegret Kramp-Karrenbauer. Il Ksk era, infatti, noto per la presenza di estremisti di destra tra i propri ranghi. Al centro della questione vi è il generale Markus Kreytmair, al comando del reparto dal 2018 al 2021. Considerato vicino a Kramp-Karrenbauer, Kreytmair venne insediato alla guida del Ksk per epurarlo dagli estremisti di destra. Tuttavia, si scoprì come il generale aveva disposto un'amnistia di fatto per i sottoposti che avevano trafugato munizioni ed esplosivi dai depositi del reparto, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Il materiale poteva, infatti, essere restituito senza incorrere in procedimenti disciplinari. Kreitmayr venne destituito dal comando del Ksk e assegnato all'incarico di direttore per l'addestramento presso l'Ufficio forze di Bonn (Ska). Nel 2022, il generale venne indagato per la questione delle munizioni dalla procura di Tubinga, che depositò le accuse presso il tribunale della stessa città. Come evidenzia “Ard”, questa magistratura non ha ancora deciso se accogliere la richiesta di processare Kreitmayr, sostenendo di essere occupata a elaborare altri procedimenti. Rimane dunque aperta una delle indagini più importanti che riguardano le Forze armate tedesche (Bundeswehr), dati i sospetti di eversione nera che hanno interessato il Ksk. (segue) (Geb)