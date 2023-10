Germania: ferme da due anni indagini su sottrazione munizioni forze speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017, la caserma del reparto a Calw fu oggetto di perquisizioni da parte dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), venuto a conoscenza del fatto che la struttura sarebbe stata impiegata dai militari come base per un colpo di Stato di estrema destra in Germania. Tuttavia, le indagini non portarono ad alcun risultato. Nel 2020, un sottufficiale del Ksk venne arrestato perché, nel giardino della sua abitazione, aveva nascosto munizioni ed esplosivo al plastico sottratti al corpo di appartenenza. Il militare era un estremista di destra e fu nel corso delle indagini a suo carico che il generale Kreitmayr dispose l'amnistia per la restituzione del materiale trafugato dalla caserma di Calw. In questo modo, l'allora comandante del Ksk violò la legge perché, come nota “Ard”, in Germania è la magistratura a essere responsabile del perseguimento dei crimini, non l'autorità militare. Per tali motivi, la procura di Tubinga incriminò Kreitmayr accusandolo di “mancata cooperazione nel procedimento penale”. In più occasioni, l'ufficiale si è detto accusato ingiustamente, mentre i suoi avvocati respingono le accuse come “infondate nei fatti e nel diritto”. Secondo i legali, la raccolta delle munizioni è stata ordinata dal loro assistito per “considerazioni di emergenza” e il generale non aveva prove di reati commessi nel Ksk. (Geb)