Cultura: Milano, celebra i cento anni della "Divina", il 2 dicembre è il Callas day

- In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Maria Callas, il Comune di Milano, in collaborazione con Teatro alla Scala, Gallerie d'Italia e Piccolo Teatro di Milano, coordina un palinsesto di iniziative dedicate al grande soprano, che si svolgeranno fino alla fine dell'anno. Il palinsesto "Callas 100" riunisce una serie di iniziative per ricordare la vita e omaggiare l'eredità musicale di questa eccezionale artista, indissolubilmente legata alla città di Milano. Durante gli anni '50 e '60, ha interpretato alcune delle più memorabili produzioni al Teatro alla Scala, contribuendo a consolidare la posizione di Milano come capitale dell'opera nel mondo. Oltre alla sua straordinaria carriera nel mondo della lirica, Callas è diventata un'icona del Novecento e ha svolto un ruolo chiave nel riaffermare l'identità di Milano come centro culturale e dello stile. "Il palinsesto “Callas 100” è un tributo della città a Maria Callas, una delle figure più influenti nella storia dell'opera – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. La ricca programmazione di eventi artistici, mostre e iniziative, che coinvolge diverse istituzioni culturali di Milano è un omaggio alla carriera e all'eredità culturale della più famosa cantante lirica di tutti i tempi. Un'opportunità, per i cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo, di immergersi nel suo universo, esplorando con linguaggi diversi i molti diversi aspetti della sua straordinaria di vita di donna e di artista". (segue) (Com)