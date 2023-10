Cultura: Milano, celebra i cento anni della "Divina", il 2 dicembre è il Callas day (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative principali del palinsesto "Callas 100", dal 17 novembre al 30 aprile 2024 sarà allestita nelle sale del Museo del Teatro alla Scala la mostra "Fantasmagoria Callas" (17 novembre – 30 aprile 2024), organizzata e curata da Francesco Stocchi, con allestimento a cura della scenografa Margherita Palli. Nel 2017, in occasione del cinquantesimo della scomparsa, la Scala e il Museo l'avevano ricordata con la mostra "Maria Callas in scena – Gli anni alla Scala", curata sempre da Margherita Palli. Se la mostra del 2017/18 aveva riunito costumi, bozzetti, immagini e testimonianze sull'artista mostrata nel pieno della sua attività sul palcoscenico, questo nuovo omaggio si concentra sulla traccia che la Callas ha lasciato nell'immaginario degli artisti di oggi. Lo spettatore è accolto da alcuni costumi indossati dalla grande soprano, tra i quali spicca quello dipinto a mano da Salvatore Fiume nel 1953. Le cinque sale della mostra sono dedicate ciascuna a un artista, in rappresentanza di diverse discipline: Giorgio Armani rappresenta la moda con un abito che tenta di dar forma a una voce, Alvin Curran la musica contemporanea con una rielaborazione di registrazioni storiche, Francesco Vezzoli e Latifa Echakch l'arte contemporanea con una riflessione sul mito, Mario Martone il cinema con un cortometraggio interpretato da Sonia Bergamasco sulla fascinazione esercitata dal grande soprano su Ingeborg Bachmann. Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Milano ospiteranno la mostra "Maria Callas. Ritratti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo" (9 novembre 2023 –18 febbraio 2024), curata da Aldo Grasso. L'esposizione – 91 immagini che coprono l'arco cronologico dal 1954 al 1970 – darà spazio al prezioso patrimonio costituito dalle numerose stampe d'epoca presenti nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, molte delle quali inedite o mai esposte, privilegiando una tipologia di immagini propria di un'agenzia fotogiornalistica, che ritrae la Callas nella quotidianità del "fuori scena". (segue) (Com)