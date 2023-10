Cultura: Milano, celebra i cento anni della "Divina", il 2 dicembre è il Callas day (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 dicembre, giorno del compleanno di Maria Callas, si celebrerà il "Callas Day": la giornata avrà inizio al Teatro alla Scala con la proiezione del documentario "MyCallas" di Roberto Dassoni (alle 17:30). Realizzato in occasione del centenario, questo affascinante film documentario offre un ritratto intimo e coinvolgente della celebre cantante, con testimonianze esclusive da parte di coloro che l'hanno conosciuta e lavorato con lei. In occasione del "Callas Day", le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Milano apriranno le loro porte gratuitamente ai visitatori per tutta la giornata, offrendo visite guidate alla mostra "Maria Callas. Ritratti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo". La giornata si concluderà al Piccolo Teatro di Milano (Teatro Grassi), alle ore 20.30, con una serata sulla voce dell'amore. A partire da un icastico "dettaglio" – l'incontro tra Pasolini e Maria sul set di Medea, il suggestivo "teatro" della loro quotidiana convivenza – Concita De Gregorio, insieme ad altri ospiti, indagando tra le pieghe del non detto e dei gesti mancati, intesserà una trama di racconti e memorie, per riflettere, sull'universo sempre sfuggente della passione e sul suo farsi corpo. (Com)