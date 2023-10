Olocausto: Amato (M5s), sì convinto a istituzione museo Shoah a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giusto, necessario e fondamentale che ci siano dei posti con delle testimonianze che non ci facciano dimenticare delle tragedie del passato, e che possano contribuire affinché le stesse non si ripetano in futuro. Il museo della Shoah è uno di quei posti, un posto che deve esistere, che deve restare la, nei secoli, a ricordare quanto l'essere umano sia stato spietato e cattivo, crudele e feroce verso i suoi simili". Lo dichiara il deputato M5s Gaetano Amato. "Il futuro ci viene dal passato e il passato è la, per indicarci quali strade non percorrere. Mai più. Ed è per questo che, a nome del Movimento 5 Stelle voterà un si convinto all'istituzione del Museo della Shoah nella città di Roma", conclude.(Rin)