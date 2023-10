Sardegna: ok della Giunta comunale di Quartu a linee indirizzo per Piano Utilizzo Litorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvate dalla Giunta comunale di Quartu Sant'Elena le linee di indirizzo del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreative (PUL). La delibera riprende quanto previsto in merito nel programma di mandato dell’Amministrazione e dà sostanzialmente incarico al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli elaborati necessari per il completamento dell’iter, in vista dell’approdo in Consiglio Comunale. Due le principali novità rispetto all’attuale assetto: i parcheggi di scambio, con relativa navetta, nel lungomare costiero, e più spazio ai servizi e allo sport, soprattutto al Poetto. Il piano studiato ha precisi obiettivi: paesaggistici e ambientali, che mirano a salvaguardare l’ecosistema costiero, coerentemente con le funzioni e le attività con esso compatibili, favorendo uno sviluppo sostenibile e riducendo i processi di degrado e di erosione costiera; economici, volti a una diversificazione e integrazione dei servizi offerti, anche integrandoli col contesto territoriale circostante; sociali, per una valorizzazione delle potenzialità tramite un’armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sul litorale. Il piano rivede il posizionamento di alcune concessioni nella parte di lungomare che non interessa il Poetto, con qualche aggiunta laddove non erano presenti servizi, ma sempre tutelando la possibilità di una fruizione libera. Nello specifico non è identificata una precisa forma del chiosco; rimane quindi per gli imprenditori la possibilità di liberare la propria creatività, potendosi quindi differenziare in maniera originale, ma sempre rispettando determinati criteri di qualità, fissati da un elenco di materiali e di opzioni indicate nel piano. Si punta piuttosto ad incrementare più possibile le attività sportive e all’aria aperta, con servizi plurimi e di alto livello. Un miglioramento che deve interessare in primis la spiaggia del Poetto, affinché possa essere ben più attrattiva. (segue) (Rsc)