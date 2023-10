Sardegna: ok della Giunta comunale di Quartu a linee indirizzo per Piano Utilizzo Litorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’altra grande novità del PUL saranno i parcheggi di scambio, destinati a favorire l’accesso alle spiagge situate nel tratto che da Flumini porta al confine con Maracalagonis. La zona del Poetto è infatti già interessata da un importante progetto di riordino, approvato dal Consiglio comunale; per l’altra parte di litorale costiero si intendono trovare le soluzioni per eliminare definitivamente l’abitudine di parcheggiare le auto lungo la strada litoranea, spesso invadendo anche la carreggiata, costituendo quindi un pericolo sia per gli stessi automobilisti in errore, sia che per coloro che scelgono di percorrere la provinciale. Le vetture potranno invece essere parcheggiate in aree facilmente accessibili e sicure, dalle quali partiranno le navette che porteranno in tempi rapidi cittadini e turisti nelle spiagge scelte. Un sistema diffuso, quindi, con più aree di parcheggio, per le quali si è già provveduto a individuare alcuni punti potenzialmente adatti allo scopo. Quando il piano avrà acquisito l’ok del Consiglio comunale e verrà pubblicato inizierà la fase di interlocuzione con gli Enti preposti, dalla Regione alla Capitaneria, con la possibilità da parte di tutti i soggetti pubblico-privati portatori di interesse di presentare osservazioni. Da parte dell’amministrazione comunale quartese resta ferma la volontà di chiudere l’iter di approvazione entro l’anno solare. (Rsc)