Piemonte: Carosso su Peste suina, abbattuti 10.834 cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 12 ottobre sono 10.834 i cinghiali abbattuti in controllo. In alcune province come Cuneo ricadenti nella zona di restrizione 2 gli aumenti degli abbattimenti sono cresciuti fino al 100 per cento nell'ultimo anno. Siamo in attesa del dato definitivo sulla attività 'programmata' di abbattimento che è partita il 17 settembre e che al 12 ottobre conta 2.350 capi abbattuti. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Piemonte con delega alla gestione dell'epidemia Psa Fabio Carosso rispondendo ad un'interrogazione del Consiglio regionale sulla Peste suina africana. "Sono state completate e collaudate le recinzioni sul territorio della provincia di Alessandria - ha continuato Carosso -. (segue) (Rpi)