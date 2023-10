Terrorismo: premier Kristersson, uccisi solo perché svedesi, non accettano nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco terroristico di Bruxelles ha causato la morte di due persone colpevoli solo di essere cittadini svedesi. Lo ha detto il premier svedese Ulf Kristersson, in na conferenza stampa a Bruxelles con l'omologo belga Alexander De Croo e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Questo sembra essere un attacco terroristico diretto alla Svezia e ai cittadini svedesi solo per il fatto di essere svedesi, e naturalmente questa è una tragedia in sé. Il mio pensiero oggi va naturalmente agli svedesi innocenti che sono stati uccisi e feriti e ai loro cari. Cercherò di incontrare la persona ferita nel tardo pomeriggio", ha detto. "È ovviamente difficile comprendere la portata delle conseguenze di questo attacco terroristico e dei precedenti attacchi di tipo simile. Vogliono spaventarci, evidentemente, perché si rifiutano di accettare il nostro modo di vivere. Si rifiutano di accettare i valori che condividiamo. Odiano le opportunità offerte dalle società aperte, dove si possono avere discussioni amichevoli e pacifiche anche su argomenti molto delicati e difficili", ha poi aggiunto. "Capisco perfettamente che molti cittadini svedesi in questo momento siano spaventati, arrabbiati, frustrati e che cerchino delle risposte", ha concluso. (Beb)