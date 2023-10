Medio Oriente: Crosetto a Riad e Doha per evitare ampliamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stato importante incontrare i miei colleghi per parlare di pace, per cercare di evitare che si superi quella linea da cui non si può tornare indietro, perché in questo momento non soltanto la pace è compromessa nella Striscia di Gaza, dopo il violento attacco di Hamas a Israele, ma perché può incendiarsi una zona più ampia coinvolgendo il resto del mondo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine del suo incontro in Qatar con l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani e con il vice premier e ministro qatariota della Difesa, Khalid bin Mohammed al Attiyah. "Occorre che tutti gli interlocutori, da una parte e dall’altra, aiutino a buttare acqua sul fuoco evitando l'ulteriore deterioramento della situazione”, ha detto il ministro, aggiungendo: “Bisogna separare i terroristi di Hamas dal popolo palestinese. Un popolo che da decenni vive in condizioni drammatiche e molto spesso viene utilizzato come scudo da terroristi che hanno come unico scopo quello di combattere l’Occidente o Israele. Soprattutto è necessario proteggere i civili, donne e bambini". (segue) (Com)