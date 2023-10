Medio Oriente: Crosetto a Riad e Doha per evitare ampliamento conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’attuale crisi in Medio Oriente, il ministro ha aggiunto che "la principale preoccupazione è che se si supererà quella linea di demarcazione tra la razionalità e la follia, può esplodere non soltanto la Striscia di Gaza ma anche il nord di Israele, anche la Siria, anche la Cisgiordania. L’effetto sul mondo arabo delle immagini, come quelle che abbiamo visto dell’ospedale, sono incomprensibili da parte occidentale e potrebbero portare la guerra su nuovi fronti anche a nord di Israele. Stiamo lavorando per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione. Dobbiamo perseguire la pace e buttare acqua sul fuoco”. (segue) (Com)