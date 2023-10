Medio Oriente: Crosetto a Riad e Doha per evitare ampliamento conflitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sull’attentato a Bruxelles, Crosetto ha aggiunto: “Il problema del terrorismo c’è e c’è sempre stato. Esiste soprattutto il problema dei lupi solitari che decidono di armarsi contro il mondo e magari fare del male, da soli, a qualcuno, non importa a chi, senza obiettivi prefissati e magari ai primi che incontrano per strada. Questo tipo di terrorismo è alimentato dalla situazione internazionale. Un incidente come quello dell’ospedale può portare magari 5, 10, 100 persone a pensare di dover vendicare una cosa che magari non sappiamo neanche da chi sia stata causata e questo è imprevedibile. I Servizi segreti, i servizi di sicurezza italiani, hanno monitorato in questi anni tutte le persone a rischio estremismo, ma purtroppo, come ha dimostrato e dimostrano i fatti del Belgio, ogni giorno arrivano migliaia di persone e tra queste migliaia di persone può esserci chiunque”. (segue) (Com)