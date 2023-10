Medio Oriente: Crosetto a Riad e Doha per evitare ampliamento conflitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio, il vice primo ministro del Qatar ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro svolto dai militari italiani e per il contributo fornito dall’Italia nella missione bilaterale di supporto alle Forze armate qatarine per la sicurezza dei mondiali di calcio. “Un rapporto consolidato tra Italia e Qatar – ha affermato il ministro Crosetto - che prosegue per rafforzare la collaborazione nel campo della difesa e della sicurezza. Il contributo del Qatar è determinante per garantire la stabilità della regione del Golfo arabico e rappresenta un interesse strategico a livello globale”. I due responsabili della Difesa si sono confrontati su argomenti di attualità, sottolineando il comune impegno nel rafforzare la collaborazione tra Qatar e Italia. Ieri, invece, Crosetto era stato in Arabia Saudita dove ha incontrato l'omologo saudita, Khalid Bin Abdulaziz, e durante il loro colloquio si sono confrontati sull’attuale situazione in Medio Oriente e sulla stabilità e sicurezza del Mediterraneo allargato. (Com)