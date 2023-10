Cibo sintetico: Fontana, no ai condizionamenti demagogici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla carne sintetica "sono assolutamente convinto che non possiamo assolutamente farci condizionare da queste scelte demagogiche che vengono portate avanti a livello europeo". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine dell'inaugurazione di tre reparti dell'Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini. "Sono convinto - ha continuato Fontana - che bisogna continuare per la nostra strada senza farci condizionare da scelte fatte per cercare di mettere in difficoltà il nostro comparto che è il migliore a livello mondiale. Siamo eccellenti in tutto ciò che attiene la gastronomia. Cercano di eliminare questo per non essere costretti a mettersi in competizione perché altrimenti perderebbero". (Rem)