Medio Oriente: Putin, attacco contro ospedale a Gaza è una tragedia

- Il bombardamento dell'ospedale anglicano di Al Ahli a Gaza è una tragedia e un catastrofe umanitaria. Lo ha affermato il presidente della Russia, Vladimir Putin, parlando ad una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il suo omologo cinese, Xi Jinping, a Pechino. "Per quanto riguarda l'attacco contro l'ospedale, la tragedia che è accaduta è orribile. Centinaia di morti e feriti è, naturalmente, una catastrofe", ha osservato il presidente. "Ecco perché mi aspetto che questo sia un segnale che il conflitto dovrebbe essere concluso il prima possibile. In ogni caso, è necessario avviare alcuni contatti e colloqui", ha proseguito Putin. Il leader russo ha anche commentato i suoi recenti colloqui telefonici con i vertici istituzionali degli Stati del Medio Oriente, dicendo di aver avuto l'impressione che i principali leader regionali non vogliano che il conflitto israelo-palestinese si approfondisca e si diffonda. Putin ha evidenziato l'importanza di cercare di garantire l'unità del popolo palestinese, aggiungendo, tuttavia, che è una questione interna dei palestinesi. Infine, il titolare del Cremlino ha ribadito che la Russia è sempre stata a favore della creazione di uno Stato palestinese sovrano con la capitale a Gerusalemme Est. (Rum)