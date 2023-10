Terrorismo: Lega, promuovere linee guida comportamentali per gestire emergenze in scuole, presentato ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Visto l'innalzamento del livello di allerta in tutta Europa, a seguito della crisi mediorientale, come gruppo Lega abbiamo ripresentato un disegno di legge per stabilire delle modalità operative e comportamentali al fine di tutelare i cittadini di fronte a potenziali minacce, legate ad azioni violente e terroristiche, a partire dall'interno degli istituti scolastici". Lo affermano in una nota i senatori Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega e Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione di palazzo Madama. "La nostra proposta, prevede la promozione di una specifica formazione rivolta agli studenti che permetta di orientarsi ed agire in situazioni di emergenza e la predisposizione di protocolli da mettere in atto per agevolare l'intervento delle Forze armate e di Polizia. Obiettivo della Lega è implementare le misure di sicurezza nelle scuole, a cominciare dall'educazione dei giovani e del personale scolastico alla gestione di una potenziale crisi. Crediamo che anche le altre forze politiche condivideranno l'importanza di trovare soluzioni comuni di fronte a una tematica come questa, che interessa tutti ed è importante per tutelare i nostri ragazzi", concludono.(Com)