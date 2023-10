Salario minimo. Bonelli (Avs), cronaca di una morte annunciata, nostra battaglia in Parlamento e fuori sarà implacabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento soppressivo della maggioranza sul salario minimo è la cronaca di una morta annunciata per mano di un governo totalmente disinteressato alle reali priorità delle cittadine e dei cittadini italiani. Insabbiano un provvedimento di giustizia sociale e continuano a fare la guerra ai poveri usando il Cnel di Brunetta, che nella sua attività politica ha attaccato i lavoratori definendo i dipendenti pubblici 'fannulloni' e 'anime belle' chi aveva proposto la legge sul salario minimo". Lo dichiara in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, che aggiunge: "Oggi affossano questo provvedimento ma la destra sa bene che sul salario minimo nel Paese sono in minoranza. "Fanno dell'ingiustizia sociale un tratto determinante e lo vediamo nella manovra economica, che taglia servizi pubblici essenziali. Alla maggioranza non interessano le condizioni di oltre 4 milioni di lavoratori poveri, costretti a sopravvivere con paghe orarie ben al di sotto di 5 euro, anzi li odiano". "La verità è che hanno procrastinato finora la cosa per non agire. La nostra petizione sul salario minimo va avanti per rispondere ad un governo che non conosce le priorità del Paese e persegue una politica miope, che sacrifica il benessere presente e futuro della popolazione e dell'ambiente per interessi particolari e visioni a breve termine. La nostra battaglia nella raccolta firme e in Parlamento sarà implacabile", ha concluso Bonelli. (Rin)