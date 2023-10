Lazio: Pd Frosinone, escludere provincia da Zes sarebbe colpo mortale per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito delle destre sull'inserimento della provincia di Frosinone nella Zona economica speciale è surreale e farebbe sorridere se non fosse che, perdendo questa preziosa occasione, per il nostro territorio sarebbe un colpo mortale. Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini. "Ho letto in questi giorni gli interventi degli onorevoli Ottaviani e Ruspandini, oltre che di altri esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, e mi chiedo una cosa semplice: visto che siete al governo del Paese, come mai questo dibattito arriva a decreto già approvato e non si è stati in grado prima di tutelare il nostro territorio? Un intervento in linea teorica banale per una coalizione che guida il Lazio con Rocca e l'Italia con Meloni. Quindi, chiedo ancora: visto che non siete riusciti a farlo in fase di approvazione, riuscirete ora ad intervenire e a dare finalmente una risposta a questo territorio? O discuteremo a breve di una straordinaria opportunità perduta?", aggiunge. (segue) (Com)