Lazio: Pd Frosinone, escludere provincia da Zes sarebbe colpo mortale per territorio (2)

- "Vorrei ricordare agli esponenti delle destre – spiega - che non sono più all'opposizione, ma possono garantire dal governo misure per la crescita e lo sviluppo della nostra provincia. Peraltro, è stato presentato alla commissione bilancio della Camera dei deputati un emendamento del Pd, a firma Mancini-Orfini-Curti, a tutela del tessuto industriale di Frosinone che non può assolutamente permettersi di perdere i benefici e le agevolazioni previste dalla Zona economica speciale. Contestualmente, nel Lazio, la consigliera Battisti ha presentato una apposita mozione. Gli eletti in maggioranza del nostro territorio, daranno o no risposte concrete?". (Com)