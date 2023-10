Medio Oriente: Malan (Fd'I), razzo su ospedale Gaza probabile errore di Jihad islamico, non Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vittime presso l'ospedale Al Ahli Arab non possono che suscitare dolore come tutti i civili uccisi a partire da sabato scorso. Proprio per questo è doveroso accertare le responsabilità". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. "Sono disponibili su Internet immagini e registrazioni di telefonate secondo le quali è stato un razzo lanciato dalla striscia di Gaza, sembra dal Jihad islamico, a colpire, evidentemente per errore, l'ospedale. Errore che sarebbe tutt'altro che unico viste le molte decine di razzi di Hamas e del Jihad che hanno colpito il territorio della striscia di Gaza in questi giorni, cosa che non può stupire sapendo che si tratta in gran parte di dispositivi artigianali privi di precisione e affidabilità. Tutto questo rafforza - conclude - la necessità di impegnarsi, come il governo italiano sta facendo, per proteggere la popolazione civile".(Rin)