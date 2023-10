Armenia: parlamentare Khandanyan, ritiro da Csto e Uee non è in fase di discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione per le relazioni esterne del parlamento armeno, Sarkis Khandanyan, ha affermato che la questione del ritiro dall’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (Csto) e dall’Unione economica eurasiatica (Uee) non sono attualmente in discussione. "Questi punti non vengono discussi per ora", ha detto Khandanyan parlando alla stampa a Erevan. Khandanyan è un membro del gruppo parlamentare del partito di governo Contratto civile. (Rum)