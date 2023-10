Medio Oriente: Scurria (Fd'I), per razzo su ospedale Gaza prove sembrano inchiodare Hamas e Jihad islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio pieno cordoglio e vicinanza alle vittime dell’attacco missilistico che ha colpito ieri sera l’ospedale di al-Ahli di Gaza City, causando vittime civili. Questa è la tragica conseguenza di una folle e feroce guerra scatenata dai terroristi di Hamas", dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. "La drammaticità di questo evento è testimoniata dalle tante vittime e feriti causati dal razzo che pare sia partito da Gaza, quindi dalle postazioni di Hamas e per errore è caduto sull’ospedale. Israele non ha quindi responsabilità su quanto accaduto. Stiamo assistendo a un’escalation di violenza e odio senza precedenti che va fermata subito, ma occorre essere chiari ed obiettivi davanti a prove significative", aggiunge per poi concludere: "Ad ogni modo proseguirà comunque l'impegno del governo italiano per continuare a proteggere le popolazioni civili e per evitare una eventuale estensione del conflitto". (Rin)