Spagna: Vox, governo complice dei terroristi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo uscente è "complice dei terroristi di Hamas che hanno ucciso migliaia di persone" in Israele e "si dedica a legittimare" i loro attacchi terroristici. Lo ha detto la portavoce del partito sovranista Vox al Congresso dei deputati, Pepa Millan, sottolineando che questi "segni di simpatia" dell'esecutivo Sanchez "con i criminali non sono un'eccezione". A seguito degli episodi violenti in diverse città europee, Millan ha ribadito la proposta del suo partito di sospendere la concessione di documenti di residenza o di nazionalità a chi entra in Spagna da Paesi islamici. L'esponente di Vox ha, tuttavia, respinto l'accusa di "islamofoba" per aver proposto questo requisito solo per gli immigrati provenienti da Paesi islamici. "Coloro che stanno commettendo questi attentati sono islamisti radicalizzati e qui è in gioco la sicurezza degli spagnoli, che è al di sopra di ogni altra considerazione", ha spiegato la portavoce di Vox. (Spm)