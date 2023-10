Migranti: von der Leyen, persone pericolose per sicurezza devono poter essere espulse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone pericolose per la sicurezza devono poter essere espulse dagli Stati membri europei. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il primo ministro belga Alexander De Croo e il premier svedese Ulf Kristersson. Attualmente, ha spiegato von der Leyen, alle persone considerate una minaccia per la sicurezza che hanno ricevuto un ordine di rimpatrio, "si può chiedere di andarsene volontariamente. Dobbiamo cambiare urgentemente questa situazione". Per questo motivo, ha aggiunto, "la Commissione europea ha proposto che, se una persona è considerata una minaccia per la sicurezza nazionale, gli Stati membri abbiano il potere di obbligarla a partire". Questo è compreso nel Patto per la migrazione e l'asilo, ha assicurato la presidente dell'esecutivo Ue. "E questa è un'altra ragione per portarlo al traguardo. Sono molto fiduciosa, sapendo che la prossima presidenza del Consiglio dell'Ue sarà quella belga, che porteremo il Patto al traguardo", ha concluso. (Beb)