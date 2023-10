Imprese: Arabia Saudita intende attrarre investimenti per 266 miliardi di dollari entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria e delle Risorse minerarie dell'Arabia Saudita, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, ha ribadito l'impegno del Regno ad attrarre 266 miliardi di dollari in investimenti nel settore industriale, nell'ambito degli sforzi legati alla Vision 2030. Nel suo intervento alla seconda edizione della fiera "Made in Saudi", Alkhorayef ha sottolineato che la maggior parte dei fondi sarà destinata al rafforzamento delle esportazioni. L'obiettivo, introdotto per la prima volta all'inizio del 2019, mira a posizionare il Regno come un importante polo industriale e logistico globale. (Res)