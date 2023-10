Napoli: rapinano le Poste a Portici, fuggono contromano e finiscono contro bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina e caos questa mattina a Portici. Malviventi hanno preso di mira l’ufficio postale nella parte alta della centralissima via Diaz. Due persone si sono introdotte nel locale intorno all’orario di apertura e hanno portato via un ricco bottino. Si sono quindi allontanate a bordo di un’auto, ma prontamente sono stati intercettati ed è scattato l’inseguimento. Forse non conoscendo bene i posti, i malviventi hanno imboccato contromano via Cardano, interrompendo la propria corsa contro un filobus 254 che stava percorrendo la strada, a senso unico, in discesa con direzione piazza Poli. I malviventi, a questo punto, sono scappati a piedi. (Ren)