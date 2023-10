Taranto: Gdf, sequestrati oltre 280 mila prodotti contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali, ubicati nei comuni di Taranto, Manduria, Avetrana e Castellaneta, mirati controlli a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi, eseguiti dai finanzieri del gruppo di Taranto, della compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta, hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 280 mila articoli di vario genere, tra i quali capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, nonché bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare obbligatoriamente le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati. All’esito degli approfondimenti investigativi svolti dalle Fiamme Gialle, i titolari di 6 delle rivendite interessate dai controlli sono stati segnalati alle competenti Autorità. Le indagini dei Finanzieri tarantini proseguono e sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tali condotte illecite. La contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.(Rin)