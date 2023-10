Medio Oriente: Idf pubblica intercettazione di Hamas su fallito lancio razzo Jihad islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno pubblicato la registrazione di una conversazione intercettata tra agenti del movimento islamsita palestinese Hamas sul presunto fallito lancio di un razzo da parte della Jihad islamica palestinese caduto sull’ospedale Al Ahli a Gaza. "Ti sto dicendo che è la prima volta che vediamo un razzo come questo cadere ed è per questo che diciamo che appartiene alla Jihad islamica", afferma la voce del primo agente di Hamas. L'altra voce chiede: "Cosa?"- E la prima voce risponde: "Stanno dicendo che appartiene alla Jihad islamica palestinese". L’altra voce chiede: "Ed è nostro?". L’altro risponde: "Sembra di sì". La seconda voce chiede: “Chi lo dice?”. La prima voce risponde: “Dicono che pezzi del razzo sono locali, non come quelli israeliani”. La seconda voce afferma: “Che Dio sia benedetto, non avrebbe potuto trovare un altro posto dove esplodere?". La voce del membro di Hamas identificato come “uno” afferma: “Lo hanno lanciato dal cimitero dietro all’ospedale Al Ma’amadani. Non è andato a buon fine ed è caduto (sull’ospedale)”. (Res)