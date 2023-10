Salario minimo: Schlein, richiesta rinvio legge è cronaca fuga annunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La richiesta di un ulteriore rinvio della legge sul salario minimo è semplicemente la cronaca di una fuga annunciata, la vostra fuga dalla realtà di un Paese che reclama giustizia ed equità, mentre voi continuate a regalare condoni e mancette corporative. Quello che stiamo votando oggi è un colpo ai 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri e poverissimi, che aspettano questa misura da tempo e che in queste settimane hanno sostenuto la campagna delle opposizioni in tutto il Paese, raccogliendo già mezzo milione di firme. Il segnale che oggi voi lanciate è inequivocabile, dicendo loro ‘La vostra vita non conta nulla’”. Lo ha affermato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento, in Aula alla Camera, in merito alla richiesta della maggioranza di rinvio in commissione della proposta di legge delle opposizioni, tranne Italia viva, sul salario minimo. (Rin)