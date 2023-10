Medio Oriente: Sumar, risposta governo spagnolo ad ambasciata Israele concordata con Diaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta del governo spagnolo uscente al comunicato dell'ambasciata israeliana a Madrid è stata "concordata e condivisa" tra il ministero degli Esteri e la leader di Sumar, Yolanda Diaz. Lo ha detto la portavoce della formazione di sinistra al Congresso dei deputati, Marta Lois, spiegando che c'è accordo" nel condannare qualsiasi attacco alla popolazione civile, sia da parte di Hamas che dell'esercito israeliano. In alcune dichiarazioni all’emittente "Tve", Lois ha definito il bombardamento di ieri di un ospedale a Gaza un "crimine di guerra", chiedendo che i responsabili di questa azione siano "perseguiti e processati dalla Corte penale internazionale". Per quanto riguarda il comunicato dell'ambasciata israeliana, che ha bollato come “immorali” le dichiarazioni di alcuni ministri dell'esecutivo perché "allineate con Hamas", la portavoce di Sumar ha insistito sul fatto che questo comunicato è stato concordato con Diaz e, quindi, segna la posizione del governo. D'altra parte, Lois ha affermato che la situazione a Gaza è di massima tensione, perché si sta consumando un vero e proprio "massacro", e ha chiesto la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, ma anche che Israele permetta di lasciare i territori attraverso corridoi umanitari. (Spm)