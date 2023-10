Milano: Carabinieri sospendono per 15 giorni il “Bar Fenix” a Paderno Dugnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno sospeso ieri mattina per 15 giorni la licenza dell’esercizio pubblico denominato “Bar Fenix” sito in via Vivaldi a Paderno Dugnano (MI). Il provvedimento è dovuto alle numerose segnalazioni verso l’esercizio commerciale gestito da un 19enne italiano, perchè frequentato da numerosi clienti con precedenti di polizia, per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e in materia di armi. In particolare, nei mesi da maggio a settembre scorso, i Carabinieri sono intervenuti per schiamazzi causati da avventori che disturbavano il riposo notturno dei residenti della zona ed a settembre per una rissa scaturita tra un gruppo di clienti all’esterno del locale. Inoltre, lo scorso anno, la licenza era già stata sospesa per 7 giorni per analoghe problematiche. (Com)