© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'udienza generale, Papa Francesco è tornato sul conflitto ucraino. "Continuiamo a pregare per la pace, e non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che adesso non se ne parla ma il dramma continua". Queste le parole del Pontefice durante i saluti in lingua italiana. (Civ)