- "Non solo misure solo e sempre emergenziali: la destra va oltre, prendendosela con i più indifesi tra gli indifesi. L'idea di trattare minorenni come gli adulti, prevedere di farli stare insieme, in condizioni di promiscuità e pericolo estremo, è una vigliaccata targata Giorgia Meloni". Lo dichiara Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra intervenendo nell'Aula della Camera. (Rin)