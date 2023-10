Salario minimo: Schlein, scelta rinvio proposta legge in commissione è pavida e cinica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avvertite sulla vostra pelle alcun senso di vergogna per avere abbandonato una intera generazione alla precarietà ed alla incertezza. La vostra scelta di oggi è pavida, oltre ad essere cinica. Voteremo contro questa richiesta di rinvio". Lo ha detto, rivolgendosi al centrodestra, la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento, in Aula alla Camera, in merito alla richiesta della maggioranza di rinvio in commissione della proposta di legge delle opposizioni, tranne Italia viva, sul salario minimo. (Rin)