Olimpiadi 2026: M5s Roma, gare bob all'estero in silenzio generale istituzioni

- L'annuncio del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulle gare di bob, slittino e skeleton previste alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che dovranno svolgersi su un'altra pista all'estero tra due anni e mezzo "sta creando scompiglio in tutto il movimento sportivo italiano. Ora a a causa degli enormi problemi economici e di fattibilità riscontrati a Cortina d'Ampezzo ci si accorge che il progetto è inattuabile in Italia". Lo dichiarano in una nota i gruppi M5s e Lista Civica Raggi al Comune di Roma. "In realtà - prosegue la nota - quando nel 2018 è iniziata la corsa alla candidatura italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 a Torino e nelle valli piemontesi, è andata svanita purtroppo una storica occasione per l'Italia e per il Cio di organizzare una Olimpiade invernale riutilizzando due volte nell'arco di un ventennio tutti gli impianti sportivi costruiti, andando così a risparmiare emissioni di Co2, tempo, soldi e consumo di suolo". (segue) (Com)