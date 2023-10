Olimpiadi 2026: M5s Roma, gare bob all'estero in silenzio generale istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma - continuano i consiglieri di M5s e CR - sarebbe bastato rilanciare valorizzando le piste di Cesana Torinese, quelle che erano state realizzate per le Olimpiadi invernali del 2006 a Torino, inutilizzate da più di una decina di anni e che furono quindi proposte al Cio quando si decise di candidare l'Italia per gli sport invernali, ma che il Cio stesso rifiutò dicendo che sarebbe stato in grado di costruirle tra Milano e Cortina appunto. E invece adesso oltre al danno arriva la beffa, niente gare di bob in Italia e gli impianti esistenti rimarranno tristemente inutilizzati, per di più nel silenzio generale e nell'imbarazzo delle istituzioni. Noi invece continuiamo e continueremo a sostenere come un'Olimpiade veramente sostenibile non possa sussistere senza una rigenerazione dell'esistente, altrimenti questo tipo di evento non si rivelerà altro che una grande trappola per il bilancio degli Stati che la ospitano". (Com)