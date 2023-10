Roma: Marinone (Pd), prevenzione e disagio giovanile, da Aula ok a sportelli in farmacie comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare un canale di ascolto nelle farmacie comunali dedicato ai più giovani per prevenire le cause di disagio in crescita, come ansia e depressione, e fornire consigli. Lo prevede una mozione approvata ieri in Aula Giulio Cesare presentata dal consigliere capitolino del Pd e delegato del sindaco per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone. "Vogliamo creare dei veri Sportelli salute dedicati ai giovani, proponendo anche dei laboratori e dei seminari. Coinvolgeremo testimonial d'eccezione, persone comuni o con professioni di rilievo, sportivi, docenti universitari, manager, startupper, perché possano raccontare ai ragazzi le loro esperienze e come sono riusciti a uscire da condizioni di malessere e vincere la sfida", dichiara Marinone. (segue) (Com)