Roma: Marinone (Pd), prevenzione e disagio giovanile, da Aula ok a sportelli in farmacie comunali (2)

- "Le indagini condotte tra gli studenti delle scuole superiori e universitari ci dicono che il numero di problemi legati al mondo giovanile sono in crescita. E' un segnale allarmante. A partire dal lockdown sempre più giovani manifestano forme di disagio, che si traducono in un disturbi emotivi e psicologici. Crescono le paure, alimentate dall'incertezza per il futuro, per le guerre, per il cambiamento climatico. Con l'indagine Generazione Roma stiamo raccogliendo la voce di migliaia di giovani romani per comprendere meglio il loro vissuto e attivare politiche più efficaci. Vogliamo sperimentare una prima concreta risposta: utilizzando la collocazione della rete delle farmacie comunali di Farmacap nelle aree più periferiche della città, con questo atto puntiamo a creare un servizio ad hoc e ad attivare specifiche azioni di ascolto, orientamento, informazione e consulenza rivolte ai giovani, condotte da personale qualificato ed esperto in materia. Un aiuto diretto ed efficace che favorisca la presa in carico e l'orientamento dei ragazzi verso le forme di assistenza più adeguate", conclude. (Com)