Milano: Fondazione Fiera Milano pubblica bando di gara per il nuovo Hotel in viale Scarampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Fiera Milano ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’Hotel che sorgerà in viale Scarampo a Milano, a poche decine di metri dai padiglioni del Portello di Fiera Milano. Il lotto oggetto dell’intervento si trova nella zona nord ovest di Milano, nelle immediate vicinanze di CityLife e del Centro Congressi Allianz MiCo. La struttura ricettiva disporrà di 176 camere su 21 piani e sarà realizzata allo scopo di supportare anche le attività espositivo congressuali che si svolgono all’Allianz MiCo fornendo agli utenti un adeguato servizio alberghiero, in linea con i migliori standard internazionali. Si tratta di un intervento iconico, un landmark facilmente identificabile e connotabile. La Torre Hotel porta la firma dello Studio AMDL Circle dell’Architetto Michele De Lucchi che andrà ad impreziosire ulteriormente un’area cittadina che da oltre 20 anni sta vivendo una profonda trasformazione urbanistica e architettonica. L’importo indicativo dell’appalto è di 38.900.000 Euro con procedura di aggiudicazione privata con il sistema dell’offerta economica più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 18.00 del 15 novembre 2023. (Com)