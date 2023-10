© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della congiuntura internazionale attuale si comunica che, come già avvenuto per il vertice Italia-Africa, anche la IX edizione dei “Med Dialogues”, prevista a Roma dal 2 al 4 novembre prossimi, è rinviata al 2024, a data da destinarsi. Lo ha riferito la Farnesina in una nota.(Com)