- "Oggi in Aula riproponiamo che in Italia non si possa lavorare per meno di 9 euro all’ora. Il governo dice ancora no. Ma noi non ci fermeremo", scrive su X il deputato del Partito democratico, Roberto Speranza. "Sotto i 9 euro non è lavoro. È sfruttamento", aggiunge. (Rin)