Medio Oriente: ministero Esteri greco, sgomento per perdite vite umane in ospedale Gaza

- Il ministero degli Esteri della Grecia esprime il suo sgomento per gli eventi che hanno portato alla dolorosa perdita di vite umane nell'ospedale di Gaza. È quanto si legge in un comunicato pubblicato oggi dal dicastero ellenico, in riferimento al razzo che nella serata di ieri ha colpito l’ospedale Al Ahli, causando la morte di almeno 500 persone. “Fin dal primo momento, la Grecia ha sottolineato la necessità della protezione dei civili e della salvaguardia dei principi umanitari, e conferma questa posizione”, si legge nella nota. (Gra)