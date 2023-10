Medio Oriente: Netanyahu ringrazia Biden per sostegno senza precedenti a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per appoggiare Israele oggi e domani e sempre. Nel corso di un punto stampa con Biden, atterrato questa mattina a Tel Aviv, Netanyahu ha affermato: “Non c’è cosa migliore di avere un amico vero come te. La sua visita è la prima di un presidente degli Stati Uniti in Israele durante la guerra. E’ profondamente commovente”. Il primo ministro israeliano ha aggiunto: "Voglio ringraziarvi per essere venuti qui oggi e per il sostegno inequivocabile che avete dato a Israele durante questi tempi difficili, un sostegno che riflette la schiacciante volontà del popolo statunitense. Ho visto il vostro sostegno ogni giorno nell’ampiezza e nella profondità della cooperazione che abbiamo avuto dall’inizio di questa guerra”, ha proseguito Netanyahu. Il premier ha poi elogiato Biden per aver fornito a Israele “gli strumenti di cui abbiamo bisogno per difenderci” e per “il chiaro messaggio che hai inviato ai nostri nemici di non mettere alla prova la nostra determinazione”. (Res)