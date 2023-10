Germania: Scholz, intollerabili gli attacchi contro le istituzioni ebraiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi contro le istituzioni ebraiche in Germania, così come gli “atti di violenza nelle strade” del Paese compiuti dai sostenitori del movimento islamista palestinese Hamas sono “disumani, ripugnanti e intollerabili”. L'antisemitismo “non ha posto in Germania”. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su X. Il testo è stato pubblicato a seguito del lancio di due bottiglie molotov avvenuto nella notte contro il centro della comunità ebraica Kahal Adass Jisroel a Berlino, sulla Brunnenstrasse nel quartiere di Mitte. (Geb)