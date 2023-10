Ue: Eurostat, a settembre tasso inflazione Italia al 5,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Italia si è attestato al 5,6 per cento nel mese di settembre, in leggero aumento rispetto al 5,5 per cento di agosto. A settembre dell'anno scorso, il tasso era del 9,4 per cento. Lo si apprende da dati Eurostat pubblicati oggi. Fra le maggiori economie europee, la Germania ha fatto registrare un tasso del 4,3 per cento, la Spagna del 3,3 per cento, e la Francia del 5,7 per cento. I Paesi Bassi hanno fatto registrare un tasso negativo dello 0,3 per cento. (Beb)