Lazio: Patitucci (Silp Cgil), 26 per cento popolazione a rischio povertà o esclusione sociale

- Nel Lazio “il 26 per cento della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale. Una percentuale sopra al dato nazionale, che è pari al 24,4 per cento”. Lo ha detto il segretario della Silp Cgil di Roma e Lazio, Antonio Patitucci, all’incontro dal titolo “Disagio sociale ed economia criminale”, organizzato dal sindacato Silp Cgil di Roma e Lazio e tenutosi oggi all’hotel Quirinale a Roma. “In Italia nel 2023, secondo i dati Istat, le persone che sono in povertà assoluta sono 5,6 milioni e 8 milioni vivono in una situazione di povertà relativa. Si tratta di condizioni che riguardano quasi il 23 per cento della popolazione italiana - ha aggiunto -. A rischio di povertà è il 21,4 per cento della popolazione, in grave deprivazione materiale o sociale il 2,6 per cento e con bassa intensità lavorativa il 12 per cento”, ha concluso Patitucci. (Rer)